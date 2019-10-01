В Уфе планируют построить многофункциональную больницу с гериатрическим центром
Комментарии (0)
Загрузка...
В микрорайоне Затон Уфы планируют построить многофункциональную больницу с гериатрическим центром, который будет специализироваться на консультировании и лечении болезней старческого возраста, сообщает сайт Newsbash.ru.
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня оценил стоимость объекта в 20 млрд руб. и дал поручение минздраву начать его проектирование.
Читайте также:"Езжайте в свой Сургут": в уфимском онкодиспансере отказали в помощи женщине из другого региона
«А мы будем думать о федеральном финансировании»,— добавил он, подчеркнув, что «комплекс очень нужен именно в той части Уфы».В Уфе с 2000 года, по данным минздрава, работает республиканский гериатрический центр, куда ежегодно обращаются более 10 тыс. пожилых пациентов, однако в социальных сетях и СМИ часто сообщается об отказах пожилым гражданам в оказании медпомощи, в том числе в проведении операций в рамках госгарантий.
В Башкирии с общим населением 4 млн человек, по данным Башстата, насчитывается около 735,38 тыс. пожилых людей, что составляет 20% населения республики. 65% из них это мужчины и женщины в возрасте от 60 до 74 лет, 33% — от 75 до 89 лет и 1,4% — долгожители старше 90 лет.
Читайте также
Общество
В Башкирии появятся 18 мобильных бригад для доставки пожилых людей в медучреждения
Здравоохранение
В Башкирии озвучили районы с высокой смертность от болезней системы кровообращения
Спорт
В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»
Здравоохранение
В Башкирии открылся первый в республике геронтологический центр
Здравоохранение
В уфимском микрорайоне Затон планируют открыть подстанцию скорой помощи
Здравоохранение
В Башкирии построят Республиканский центр детской онкологии
Общество
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
Это интересно
Сколько в Башкирии проживает пожилых людей?