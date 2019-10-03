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Поликлиника в Октябрьском будет выглядеть по-детски

Добавлено: 03.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Октябрьский
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Поликлиника в Октябрьском будет выглядеть по-детски

Поликлиника будущего появится в Октябрьском. Старое здание ремонтируют, используя новый подход. Медучреждение станет ярким и красочным, каким и должно быть настоящее детство, сообщает сайт Newsbash.ru.


К таким горам из новой мебели пациенты детской поликлиники и их родители уже привыкли. Ремонт в медучреждении начали в мае этого года.

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Капитального ремонта здесь не было со дня открытия, то есть четверть века. На состояние поликлиники обратил внимание Радий Хабиров во время рабочей поездки в прошлом году. Республика выделила 64 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения». Такие учреждения должны выглядеть по-настоящему «детскими», отметил в соцсетях Глава Башкортостана.

Теперь детская поликлиника заиграет новыми красками. Ремонт ведётся параллельно с приёмом маленьких пациентов.

Сейчас врачи принимают до 700 человек в день. Работают в две смены. Окончания капремонта ждут и родители юных пациентов.

И в этом направлении работа тоже ведётся. Меры соцподдержки для молодых специалистов помогут компенсировать расходы на съём жилья и обучение в ординатуре. А завершение капремонта намечено на декабрь этого года.
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