Поликлиника в Октябрьском будет выглядеть по-детски
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Поликлиника будущего появится в Октябрьском. Старое здание ремонтируют, используя новый подход. Медучреждение станет ярким и красочным, каким и должно быть настоящее детство, сообщает сайт Newsbash.ru.
К таким горам из новой мебели пациенты детской поликлиники и их родители уже привыкли. Ремонт в медучреждении начали в мае этого года.
Теперь детская поликлиника заиграет новыми красками. Ремонт ведётся параллельно с приёмом маленьких пациентов.
Сейчас врачи принимают до 700 человек в день. Работают в две смены. Окончания капремонта ждут и родители юных пациентов.
И в этом направлении работа тоже ведётся. Меры соцподдержки для молодых специалистов помогут компенсировать расходы на съём жилья и обучение в ординатуре. А завершение капремонта намечено на декабрь этого года.
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