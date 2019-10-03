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Гострудинспекция проведет внеплановые проверки в службах скорой помощи Башкирии

Добавлено: 03.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Гострудинспекция проведет внеплановые проверки в службах скорой помощи Башкирии

Гострудинспекция Башкирии до конца ноября проведет более 40 внеплановых проверок в подразделениях службы скорой помощи. Проверки начаты в августе и проводятся по поручению правительства РФ, сообщается на сайте ведомства.


Первые проверки показали, что в подразделениях службы нарушаются права сотрудников, в том числе не соблюдается режим рабочего времени: фельдшеры повсеместно привлекаются к сверхурочной работе без дополнительной оплаты. Руководству больниц выдано предписание об устранении нарушений, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проверяющие также установили причину, по которой сотрудники скорой помощи привлекаются к сверхурочной работе. Так, в Ишимбайской ЦРБ укомплектованность врачами составляет всего 36,4%, средним медперсоналом — 74,4%.

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