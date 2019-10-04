Минздрав Башкирии сократил медперсонал в Стерлитамаке, чтобы увеличить зарплату
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В профсоюзе работников медицинской сферы сообщили итоги встречи с и.о. министра здравоохранения республики Максимом Забелиным. На встрече обсуждалось предстоящее объединение 1-2 и 3-4 городских больниц Стерлитамака, а также присоединение инфекционной больницы Стерлитамака к 4-й инфекционной больнице Уфы. По данным организации, это затронет порядка 3,5 тысячи медиков Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.
Максим Забелин прокомментировал, что сокращение затронет вспомогательный персонал и поможет сэкономить от 40 до 50 миллионов рублей.
«Эти деньги вы сможете напрямую направить на увеличение заработной платы, покупку нового оборудования, ремонт. Процесс объединения займет от 2 до 4 месяцев», – заверил он.Руководитель министерства также сообщил, что, присоединив инфекционную больницу к уфимской, в ведомстве рассчитывают подтянуть ее уровень до третьего, усилив детское отделение. В этой больнице, добавил Максим Забелин, снижения зарплаты не ожидается. Рисков в министерстве для коллективного договора не видят, каким он должен быть – решать самим медикам.
Председатель республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов предложил внести в приказ о реорганизации условия, которые помогут сохранить медикам действующие социальные льготы и гарантии, в том числе за работу во вредных условиях.
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