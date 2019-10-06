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В Башкирии лучшие специалисты в области медицины получат премии

Добавлено: 06.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии лучшие специалисты в области медицины получат премии

Лучших медицинских специалистов начнут выбирать в различных номинациях каждый год.

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Постановление об этом подписано в правительстве Башкирии. Финалистов ежегодной республиканской премии "Лучший врач года" будут премировать денежными средствами в размере 20 000 рублей, определять их будут в Минздраве РБ.

Претендовать на звание лучшего медика смогут специалисты, имеющие стаж деятельности не менее 10 лет по отдельной специальности и  пять лет в медучреждении, которое выдвигает врача на конкурс.

Хочется отметить, что в Башкирии денежные премии также вручают докторам, выявившие онкологию у пациентов. За 7 месяцев 2019 года было обнаружено 1650 первичных больных онкологией.

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