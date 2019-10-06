В Башкирии лучшие специалисты в области медицины получат премии

Лучших медицинских специалистов начнут выбирать в различных номинациях каждый год.



Постановление об этом подписано в правительстве Башкирии. Финалистов ежегодной республиканской премии "Лучший врач года" будут премировать денежными средствами в размере 20 000 рублей, определять их будут в Минздраве РБ.Претендовать на звание лучшего медика смогут специалисты, имеющие стаж деятельности не менее 10 лет по отдельной специальности и пять лет в медучреждении, которое выдвигает врача на конкурс.Хочется отметить, что в Башкирии денежные премии также вручают докторам, выявившие онкологию у пациентов. За 7 месяцев 2019 года было обнаружено 1650 первичных больных онкологией.