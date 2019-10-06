В Башкирии лучшие специалисты в области медицины получат премии
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Лучших медицинских специалистов начнут выбирать в различных номинациях каждый год.
Претендовать на звание лучшего медика смогут специалисты, имеющие стаж деятельности не менее 10 лет по отдельной специальности и пять лет в медучреждении, которое выдвигает врача на конкурс.
Хочется отметить, что в Башкирии денежные премии также вручают докторам, выявившие онкологию у пациентов. За 7 месяцев 2019 года было обнаружено 1650 первичных больных онкологией.
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