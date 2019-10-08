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В Башкирии республиканский онкодиспансер проведет дни открытых дверей

Добавлено: 08.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии республиканский онкодиспансер проведет дни открытых дверей

12, 19, 26 октября и 2 ноября Республиканский клинический онкологический диспансер проведет дни открытых дверей в рамках акции «Розовая ленточка».


В эти дни жители республики смогут получить консультацию онкологов и пройти обследование (маммография, УЗИ молочных желез).

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Запись на прием к маммологу осуществляют онкологи в местных поликлиниках, Межмуниципальных медицинских онкологических центрах и центрах амбулаторной онкологической помощи в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей, Кумертау, Сибай, Белорецк, Бирск, в селе Месягутово Дуванского района. Также ЦАОПах при поликлиниках №32, 48, 43, 13, 50 города Уфы есть возможность записаться на прием к онкологу.

За подробной информацией необходимо обратиться к онкологу по месту жительства.

Источник: sterlegrad.ru
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