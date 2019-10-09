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Министерство образования Башкирии будет отвечать за реализацию языковой политики

Добавлено: 09.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Министерство образования Башкирии будет отвечать за реализацию языковой политики

Глава республики Радий Хабиров внес поправку в программу «Сохранение и развитие государственных языков и языков народов РБ». Теперь за реализацию языковой политики будет отвечать министерство образования Башкортостана, а минкультуры теперь получит статус соисполнителя.

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Документ опубликован на портале правовой информации Башкирии. До 2024 года на реализацию госпрограммы бюджет республики потратит 3,7 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда направят на комплекс мероприятий по программе «родные языки». Известно, что подпрограмма по башкирскому языку обойдется в 172,5 миллиона, а по русскому – 32 миллиона рублей.
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Источник: www.sobkor02.ru
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