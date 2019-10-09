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Путин объяснил, какие зарплаты должны быть у медиков

Добавлено: 09.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Путин объяснил, какие зарплаты должны быть у медиков

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она мотивировала их к эффективной работе и позволила решить кадровый вопрос в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.


«Очень важный вопрос — это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе», — пояснил президент.

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Без решения этого вопроса, нельзя будет решить кадровый вопрос, добавил Путин. Он также подчеркнул важность улучшения первичной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству утвердить требования зарплате медработников. При этом российский лидер предупредил министров, что снижать компенсационные выплаты в пользу оклада нельзя.
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Источник: ura.news
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