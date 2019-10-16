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Первая пациентка из Нуримановского района доставлена в перинатальный центр на санитарном вертолете

Добавлено: 16.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Нуримановский район
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Первая пациентка из Нуримановского района доставлена в перинатальный центр на санитарном вертолете

Не так давно в перинатальном центре состоялось открытие площадки для медицинской авиации.

Перелет на новом вертолете пациентка перенесла спокойно. А.Гадеева рассказала, что первый полет в ее жизни прошел без страха, потому что ее доставляли на лечение. 


Медики Нуримановской больницы приняли решение транспортировать пациентку в уфимскую больницу, так как лечение не давало положительных результатов.

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Полет на медицинском вертолете укоротил путь в 3 раза, об этом сообщил заведующий отделением санавиации РКБ имени Куватова. На транспортировку на машине скорой помощи потратилось бы не менее 1,5 часов, а на вертолете дорога заняла 30 минут. В перспективе число таких площадок для медавиации возрастет.  В Уфе их станет 7, а по республике откроют 8.

Как рассказал руководитель "Русавиа" Д.Торопов, на сегодняшний день имеется самолет "Ан-2" и вертолет. Врачи совершают вылеты по республике. С помощью "Корпорации развития РБ" сделан большой шаг для развития медицинской авиации в республике и в оказании врачебной помощи жителям республики. Теперь у нас в городе есть своя вертолетная площадка. С данной организацией подписана дорожная карта и будет создана авиакомпания.  В дальнейшем будут применяться  современные воздушные судна и появится возможность перевозить лежачих больных.

Заместитель генерального директора "Корпорации развития РБ" С. Чикрыжков сообщил, что вместе с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и Госкомтрансом РБ разработан проект, согласно которому будет построено шесть площадок в Уфе и еще восемь по республике. Также предусмотрена покупка двух вертолетов с медицинским модулем.  Финансирование Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  на развитие санитарной авиации увеличено до 50 млн. рублей.

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Источник: proural.info
Фото: скриншот видео
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