Первая пациентка из Нуримановского района доставлена в перинатальный центр на санитарном вертолете
Не так давно в перинатальном центре состоялось открытие площадки для медицинской авиации.
Перелет на новом вертолете пациентка перенесла спокойно. А.Гадеева рассказала, что первый полет в ее жизни прошел без страха, потому что ее доставляли на лечение.
Медики Нуримановской больницы приняли решение транспортировать пациентку в уфимскую больницу, так как лечение не давало положительных результатов.
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Как рассказал руководитель "Русавиа" Д.Торопов, на сегодняшний день имеется самолет "Ан-2" и вертолет. Врачи совершают вылеты по республике. С помощью "Корпорации развития РБ" сделан большой шаг для развития медицинской авиации в республике и в оказании врачебной помощи жителям республики. Теперь у нас в городе есть своя вертолетная площадка. С данной организацией подписана дорожная карта и будет создана авиакомпания. В дальнейшем будут применяться современные воздушные судна и появится возможность перевозить лежачих больных.
Заместитель генерального директора "Корпорации развития РБ" С. Чикрыжков сообщил, что вместе с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и Госкомтрансом РБ разработан проект, согласно которому будет построено шесть площадок в Уфе и еще восемь по республике. Также предусмотрена покупка двух вертолетов с медицинским модулем. Финансирование Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на развитие санитарной авиации увеличено до 50 млн. рублей.