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В Башкирии введут жесткий контроль за эффективностью прививок

Добавлено: 21.10.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии введут жесткий контроль за эффективностью прививок

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии намерены рассмотреть новый законопроект, согласно которому контроль за прививочными лекарствами ужесточится. Обсуждение новшества пройдет на ближайшем пленарном заседании.


На данный момент, препараты иммунопрофилактики подлежат обязательной сертификации, изменения предполагают под собой государственное регулирование ввода новых вакцин в оборот. Проверять препараты и выдавать разрешения будет контролирующий орган – Росздравнадзор. По словам Константина Толкачева, новшества коснутся, как и отечественных, так и зарубежных лекарств. Политик отметил, что изменения в законе помогут лучше контролировать эффективность прививок.

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— Предлагаемые изменения предусматривают наличие государственного регулирования ввода иммунобиологических препаратов в гражданский оборот путем выдачи соответствующего разрешения Росздравнадзором. Это повысит контроль за качеством таких средств. Речь идет о вакцинах, анатоксинах, токсинах, сыворотках, иммуноглобулинах и аллергенах. Они применяются для иммунопрофилактики и обеспечения эпидемиологической и биологической безопасности населения. Их используют в отношении большого круга лиц, преимущественно – в отношении детей. В связи с этим контроль качества данных препаратов требует особого подхода со стороны государства, обеспечивающего гарантию безопасности их применения, — заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
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