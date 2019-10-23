"Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент, произошедший в городе Салават 10 октября. Напомним, что в этот день жители города устроили настоящую давку в очереди за талончиком к психиатру.





Пациентам пришлось стоять в очереди минимум по полчаса. Происходящее попала на камеру мобильного телефона, а следом и в сеть. Сегодня, 23 октября, руководитель региона прокомментировал произошедшее, отметив, что в ситуации правительство обязательно разберется.

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Фото: соцсети

— И снова пример человеческий безалаберности. Сегодня на здравчасе, который мы проводили в Юматово, мне доложили, что в Салавате серьезные проблемы с записью к психиатру и наркологу, люди на заре занимают очередь и часами дожидаются нужных им справок. Причина вроде понятна – не хватает помещений и врачей, не предусмотрена электронная запись. А если копнуть глубже, психиатр и нарколог принимали всего по часу в день, находятся их кабинеты на разных концах Салавата. Не устаю повторять – никогда не потерплю халатного отношения, ни в чем! А с очередью в Салавате мы разберемся, — написал Радий Хабиров.