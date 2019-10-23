Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » "Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате

"Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
"Пример безалаберности": Радий Хабиров прокомментировал давку в очереди к психиатру в Салавате

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент, произошедший в городе Салават 10 октября. Напомним, что в этот день жители города устроили настоящую давку в очереди за талончиком к психиатру.


Пациентам пришлось стоять в очереди минимум по полчаса. Происходящее попала на камеру мобильного телефона, а следом и в сеть. Сегодня, 23 октября, руководитель региона прокомментировал произошедшее, отметив, что в ситуации правительство обязательно разберется.

В Салавате, из-за ремонта школьного пищеблока, дети второй месяц не получают горячее питание

Читайте также:

В Салавате, из-за ремонта школьного пищеблока, дети второй месяц не получают горячее питание
— И снова пример человеческий безалаберности. Сегодня на здравчасе, который мы проводили в Юматово, мне доложили, что в Салавате серьезные проблемы с записью к психиатру и наркологу, люди на заре занимают очередь и часами дожидаются нужных им справок. Причина вроде понятна – не хватает помещений и врачей, не предусмотрена электронная запись. А если копнуть глубже, психиатр и нарколог принимали всего по часу в день, находятся их кабинеты на разных концах Салавата. Не устаю повторять – никогда не потерплю халатного отношения, ни в чем! А с очередью в Салавате мы разберемся, — написал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
Политика
Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
Происшествия
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
Радий Хабиров обратил внимание на большое количество ДТП в Башкирии
Политика
Радий Хабиров обратил внимание на большое количество ДТП в Башкирии
Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на очереди в офисах МФЦ
Политика
Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на очереди в офисах МФЦ
Радий Хабиров поручил главе Баймакского района срочно искать врачей
Политика
Радий Хабиров поручил главе Баймакского района срочно искать врачей
Радий Хабиров прокомментировал инициативу кабмина об уходе в отставку
Политика
Радий Хабиров прокомментировал инициативу кабмина об уходе в отставку
В Башкортостане завершилось голосование в конкурсе социально-активных семей «Бери пример»
Общество
В Башкортостане завершилось голосование в конкурсе социально-активных семей «Бери пример»
В Башкирии молодые семьи не могут получить жилищные субсидии из-за многодетных
Общество
В Башкирии молодые семьи не могут получить жилищные субсидии из-за многодетных
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: