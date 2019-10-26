Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации

В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации

Добавлено: 26.10.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации

Минздрав Республики Башкортостан планирует во время диспансеризации осуществлять комбинированное обследование женщин на рак шейки матки.


Врач республиканского онкодиспансера Р. Абдрахманов сообщил, что этот вид онкологии является самым распространенным онкологическим заболеванием, и каждый год в России от этого заболевания умирает более 9 тысяч женщин.

Жителей Башкирии старше 65 лет начнут бесплатно возить на допобследования в больницы

Читайте также:

Жителей Башкирии старше 65 лет начнут бесплатно возить на допобследования в больницы
Рак шейки матки  - это единственное заболевание, которое возможно полностью предотвратить за счет скрининга. Существует 2 методики его обнаружения – цитология  и тестирование на ВПЧ.

— Благодаря двухэтапному скринингу хорошо обнаруживается патология, сформировывается группа риска женщин, которых необходимо как можно раньше дополнительно исследовать и лечить, отслеживая ежегодную динамику, - отметил медик.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Как пройти диспансеризацию в поликлинике
Здравоохранение
Как пройти диспансеризацию в поликлинике
Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра
Здравоохранение
Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра
В Башкирии озвучены итоги диспансеризации-2018
Здравоохранение
В Башкирии озвучены итоги диспансеризации-2018
В Башкирии построят Республиканский центр детской онкологии
Здравоохранение
В Башкирии построят Республиканский центр детской онкологии
В Башкирии появился Союз чувашских женщин «Сарпиге»
Культура
В Башкирии появился Союз чувашских женщин «Сарпиге»
В одной из больниц города Октябрьский появился современный ультразвуковой сканер
Здравоохранение
В одной из больниц города Октябрьский появился современный ультразвуковой сканер
В Башкирии в очереди на искусственное оплодотворение значится больше двух тысяч женщин
Общество
В Башкирии в очереди на искусственное оплодотворение значится больше двух тысяч женщин
В Башкирии предлагают создать министерство семьи
Общество
В Башкирии предлагают создать министерство семьи
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: