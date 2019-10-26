В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации

Минздрав Республики Башкортостан планирует во время диспансеризации осуществлять комбинированное обследование женщин на рак шейки матки.





Врач республиканского онкодиспансера Р. Абдрахманов сообщил, что этот вид онкологии является самым распространенным онкологическим заболеванием, и каждый год в России от этого заболевания умирает более 9 тысяч женщин.

— Благодаря двухэтапному скринингу хорошо обнаруживается патология, сформировывается группа риска женщин, которых необходимо как можно раньше дополнительно исследовать и лечить, отслеживая ежегодную динамику, - отметил медик.

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Рак шейки матки - это единственное заболевание, которое возможно полностью предотвратить за счет скрининга. Существует 2 методики его обнаружения – цитология и тестирование на ВПЧ.