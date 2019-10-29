В Уфе сменили трех главных врачей

Сразу в трех больницах в столице Башкирии сменили руководителей. Так, Гульнара Мустафина вступила в должность главного врача уфимской поликлиники №50. Ранее специалистка возглавляла больницу № 21. На ее место пришел Ринат Нагаев, который в свою очередь руководил Республиканской клинической больницей им.Куватова. Об этом сообщает издание «РБК-Уфа».





— РКБ с сегодняшнего дня возглавляет Эльза Сыртланова, до этого работавшая главным врачом больницы №13 города Уфы, — заявила пресс-секретарь Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.



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Напомним, главные врачи и персонал нескольких региональных медицинских учреждений оказались в поле зрения правоохранительных органов. Все дело в том, что прокуратура Башкирии обнаружила в налоговых декларациях нарушения антикоррупционного законодательства и направила их в региональный Минздрав.