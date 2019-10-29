Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе сменили трех главных врачей

В Уфе сменили трех главных врачей

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе сменили трех главных врачей

Сразу в трех больницах в столице Башкирии сменили руководителей. Так, Гульнара Мустафина вступила в должность главного врача уфимской поликлиники №50. Ранее специалистка возглавляла больницу № 21. На ее место пришел Ринат Нагаев, который в свою очередь руководил Республиканской клинической больницей им.Куватова. Об этом сообщает издание «РБК-Уфа».


— РКБ с сегодняшнего дня возглавляет Эльза Сыртланова, до этого работавшая главным врачом больницы №13 города Уфы, — заявила пресс-секретарь Минздрава РБ Светлана Кускарбекова.

В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации

Читайте также:

В Башкирии планируется проводить двухэтапный скрининг на рак шейки матки в рамках диспансеризации
Напомним, главные врачи и персонал нескольких региональных медицинских учреждений оказались в поле зрения правоохранительных органов. Все дело в том, что прокуратура Башкирии обнаружила в налоговых декларациях нарушения антикоррупционного законодательства и направила их в региональный Минздрав.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии ряд врачей оказались под подозрением у прокуратуры
Человек и закон
В Башкирии ряд врачей оказались под подозрением у прокуратуры
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
Здравоохранение
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
Здравоохранение
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Общество / Здравоохранение
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии
Общество
Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Общество
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Политика
Ринат Даминов будет курировать вопросы капремонта в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: