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Врачи-специалисты отправятся в районы Башкирии для консультаций жителей: список первых районов

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Врачи-специалисты отправятся в районы Башкирии для консультаций жителей: список первых районов

Минздрав Башкирии проводит работу выездных бригад врачей-специалистов с 5 ноября по 27 марта 2020 года.


В состав бригад войдут врачи следующих специальностей: нейрохирург, акушер-гинеколог, уролог, колопроктолог, гинеколог-репродуктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, а также взрослые и детские кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. Также в бригаде впервые примут участие специалисты ГК «Мать и дитя».

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График работы специалистов:
С 5 по 8 ноября – в Белебеевской ЦРБ;
С 11 по 15 ноября – в Баймакской ЦРБ;
С 18 по 22 ноября – в Белорецкой ЦРКБ;
С 25 по 29 ноября – в Бирской ЦРБ;
С 2 по 6 декабря – в Дюртюлинской ЦРБ;
С 9 по 13 декабря – в Ишимбайской ЦРБ;
С 16 по 20 декабря – в ЦГБ г.Кумертау;
С 23 по 27 декабря – в Мелеузовской ЦРБ.
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Источник: gorobzor.ru
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