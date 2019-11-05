Врачи-специалисты отправятся в районы Башкирии для консультаций жителей: список первых районов

Минздрав Башкирии проводит работу выездных бригад врачей-специалистов с 5 ноября по 27 марта 2020 года.





В состав бригад войдут врачи следующих специальностей: нейрохирург, акушер-гинеколог, уролог, колопроктолог, гинеколог-репродуктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, а также взрослые и детские кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог. Также в бригаде впервые примут участие специалисты ГК «Мать и дитя».

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График работы специалистов:С 5 по 8 ноября – в Белебеевской ЦРБ;С 11 по 15 ноября – в Баймакской ЦРБ;С 18 по 22 ноября – в Белорецкой ЦРКБ;С 25 по 29 ноября – в Бирской ЦРБ;С 2 по 6 декабря – в Дюртюлинской ЦРБ;С 9 по 13 декабря – в Ишимбайской ЦРБ;С 16 по 20 декабря – в ЦГБ г.Кумертау;С 23 по 27 декабря – в Мелеузовской ЦРБ.