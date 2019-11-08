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Шесть районов Башкирии получили передвижные ФАПы для обслуживания малонаселенных деревень

Добавлено: 08.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Шесть районов Башкирии получили передвижные ФАПы для обслуживания малонаселенных деревень

Шесть районов Башкортостана впервые получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), предназначенные для обслуживания малонаселенных деревень. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава РФ.


"Поступающие в республику мобильные ФАПы представляют собой передвижные комплексы на базе автобуса "ПАЗ". Они оснащены необходимым оборудованием: электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятор-монитором, гинекологическим креслом и другим медицинским оборудованием, в том числе для забора анализов", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что все необходимые процедуры по оформлению ФАПов завершены. В скором времени они начнут принимать пациентов Белорецкого, Абзелиловского, Бурзянского, Баймакского, Зианчуринского и Зилаирского районов республики.

Оборудование было закуплено в рамках регионального проекта "Развитие системы первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". До конца года в Башкирию должны поступить еще 15 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Источник: futurerussia.gov.ru
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