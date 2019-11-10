В Калтасинском районе заработал новый ФАП

В деревне Большетуганеево Калтасинского района заработал новый ФАП. Построен он в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализуемой Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан.





Хоть было прохладно, большетуганеевцы не спешили домой. После традиционного открытия с разрезанием красной ленточки, все с удовольствием продолжали танцевать на улице. Было организовано чаепитие. Хозяюшки постарались собрать на стол всеми любимые национальные блюда.

«По сравнению со старым зданием – это просто царские апартаменты. Я конечно представляла себе, каким он будет, но думать не думала, что он будет таким современным», - призналась местный фельдшер Светлана Сергеевна Шарипова.

В новом здании есть все необходимое: и оборудование, и инструменты, и медицинская мебель.Надеемся, ФАП станет местом добрых встреч сельчан, желающих позаботиться о своем здоровье. Всем известно: «Легче предупредить болезнь, чем лечить».