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Минздрав Башкирии планирует закупить 25 реанимобилей для скорой помощи

Добавлено: 12.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав Башкирии планирует закупить 25 реанимобилей для скорой помощи

Управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии назначило на 22 ноября аукцион на отбор поставщика 25 реанимобилей для службы скорой медицинской помощи. Начальная цена контракта определена в 72,48 млн руб. (по 2,9 млн руб. за каждый автомобиль), сообщается на портале госзакупок.


Транспорт предназначен для работы в том числе в Уфе, Нефтекамске, Салавате, Стерлитамаке и Октябрьском. Он должен быть поставлен до 15 декабря, следует из техзадания. Поставщик обязан предоставить оборудованную технику с гарантией на год или на 100 тыс. км пробега.

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В последний раз минздрав республики закупал машины скорой помощи в декабре 2018 года. Тогда контракт на поставку 40 автомобилей стоимостью 106 млн руб. был заключен с московской группой медицинских компаний «Киль», контракты стоимостью 360 млн руб. на поставку 132 машин — с нижегородским ООО «Сервисцентр-НН». Средняя стоимость поставки одной машины составила 2,6 — 2,7 млн руб.

Источник: www.kommersant.ru
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