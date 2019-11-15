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Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании

Добавлено: 15.11.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании

Пациенты республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе жалуются на ограничения в питании. Об этом они сообщили главе региона Радию Хабирову через электронную приемную органов государственной власти, сообщает издание "Аргументы и факты".


Как следует из обращения, раньше на завтрак, обед и ужин выдавали два вида хлеба – черный и белый. Теперь пациенты не получают никакого и связывают это с назначением нового главврача – Эльзы Сыртлановой.

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«Не все пациенты могут физически и имеют средства, чтобы спуститься в буфет и выйти в магазин за ним (хлебом – прим.ред.), - говорится в обращении. - И вообще, законно ли это? Это ведь уменьшение калорийности. Соответствует ли это стандартам питания в лечебных учреждениях?»
В жалобе также говорится, что новый главврач планирует отменить сухой паек для пациентов диализного отделения. Она, якобы, ссылается на то, что нигде таких пациентов не кормят. Граждане интересуются, какими нормативными актами главврач руководствуется, принимая подобные решения.

Эльза Сыртланова информацию об ограничении питания не подтвердила.
«Это неправда, - заявила она «АиФ-Уфа». – Питание остается на том же уровне, в том же объеме. По стандартам оказания медицинской помощи пациентов дневных стационаров кормить не должны, но у нас, учитывая, что есть люди из районов, они получают питание. Пока ничего менять не будем».
Напомним, Сыртланова была назначена на должность руководителя РКБ имени Куватова в конце октября 2019 года.

Источник: ufa.aif.ru
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