Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник

Минздрав Башкирии составил рейтинг взрослых и детских поликлиник за второй квартал 2019 года, документ опубликован на официальном сайте ведомства, сообщает издание "Аргументы и факты".





80 взрослых поликлиник оценивались по девяти показателям: показатель доступности записи к участковому врачу и врачам узких специализаций, частота вызовов скорой помощи, частота расхождений диагнозов, установленных врачами в поликлинике, а затем - в стационаре, охват диспансеризацией, частота осложнений среди лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, число запущенных случаев рака и туберкулеза.





В первую десятку лучших взрослых поликлиник вошли поликлиники Стерлибашевской ЦРБ, Зилаирской ЦРБ, Толбазинской ЦРБ, Миякинской ЦРБ, Аскинской ЦРБ, Аскаровской ЦРБ, поликлиника №1 Уфы, Языковской ЦРБ, Шаранской ЦРБ и Кармаскалинской ЦРБ.В десятку худших – поликлиника ГКБ №13 города Уфы, поликлиника городской больницы №2 Стерлитамака, поликлиника ГКБ №8 города Уфы, поликлиника городской больницы Сибая, поликлиника городской больницы №12 Уфы, поликлиника №32 Уфы, поликлиники Белокатайской ЦРБ, Благовещенской ЦРБ, Большеустьикинской ЦРБ, ГКБ №10 Уфы.67 детских поликлиник оценивались по десяти показателям. Помимо критериев, применяемых для оценки деятельности взрослых поликлиник, добавляются также показатели досуточной летальности в стационаре и смертности на дому.В десятке лучших – поликлиники Кармаскалинской ЦРБ, Аскинской ЦРБ, Чекмагушевской ЦРБ, Месягутовской ЦРБ, городской больницы Нефтекамска, Туймазинской ЦРБ, Толбазинской ЦРБ, Белорецкой ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ, городской больницы Баймака.

В десятке худших – поликлиники Бакалинской ЦРБ, Калтасинской ЦРБ, городской больницы Демского района Уфы, детская поликлиника №4 Уфы, ДРКБ №17 Уфы, Малоязовской ЦРБ, Ермекеевской ЦРБ, Шаранской ЦРБ, Бижбулякской ЦРБ, Аскаровской ЦРБ.



Стоит отметить, что попавшие в число худших как среди взрослых, так и детских поликлиник чаще всего имеют сложности с выполнением показателя доступности записей к врачу. Эта проблема на днях обсуждалась на правительственном оперативном совещании. При этом по одному из основных показателей – частотой расхождения диагнозов, поставленных в поликлинике и больнице, хуже всего обстоит ситуация среди взрослых медучреждений – в поликлинике Белокатайской ЦРБ, среди детских – в Бакалинской ЦРБ.