Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник

Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник

Добавлено: 16.11.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Минздрав Башкирии представил рейтинг лучших и худших поликлиник

Минздрав Башкирии составил рейтинг взрослых и детских поликлиник за второй квартал 2019 года, документ опубликован на официальном сайте ведомства, сообщает издание "Аргументы и факты".


80 взрослых поликлиник оценивались по девяти показателям: показатель доступности записи к участковому врачу и врачам узких специализаций, частота вызовов скорой помощи, частота расхождений диагнозов, установленных врачами в поликлинике, а затем - в стационаре, охват диспансеризацией, частота осложнений среди лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, число запущенных случаев рака и туберкулеза.

Жители России по закону имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной

Читайте также:

Жители России по закону имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной
В первую десятку лучших взрослых поликлиник вошли поликлиники Стерлибашевской ЦРБ, Зилаирской ЦРБ, Толбазинской ЦРБ, Миякинской ЦРБ, Аскинской ЦРБ, Аскаровской ЦРБ, поликлиника №1 Уфы, Языковской ЦРБ, Шаранской ЦРБ и Кармаскалинской ЦРБ.

В десятку худших – поликлиника ГКБ №13 города Уфы, поликлиника городской больницы №2 Стерлитамака, поликлиника ГКБ №8 города Уфы, поликлиника городской больницы Сибая, поликлиника городской больницы №12 Уфы, поликлиника №32 Уфы, поликлиники Белокатайской ЦРБ, Благовещенской ЦРБ, Большеустьикинской ЦРБ, ГКБ №10 Уфы.

67 детских поликлиник оценивались по десяти показателям. Помимо критериев, применяемых для оценки деятельности взрослых поликлиник, добавляются также показатели досуточной летальности в стационаре и смертности на дому.

В десятке лучших – поликлиники Кармаскалинской ЦРБ, Аскинской ЦРБ, Чекмагушевской ЦРБ, Месягутовской ЦРБ, городской больницы Нефтекамска, Туймазинской ЦРБ, Толбазинской ЦРБ, Белорецкой ЦРБ, Верхнеяркеевской ЦРБ, городской больницы Баймака.

В десятке худших – поликлиники Бакалинской ЦРБ, Калтасинской ЦРБ, городской больницы Демского района Уфы, детская поликлиника №4 Уфы, ДРКБ №17 Уфы, Малоязовской ЦРБ, Ермекеевской ЦРБ, Шаранской ЦРБ, Бижбулякской ЦРБ, Аскаровской ЦРБ.

Стоит отметить, что попавшие в число худших как среди взрослых, так и детских поликлиник чаще всего имеют сложности с выполнением показателя доступности записей к врачу. Эта проблема на днях обсуждалась на правительственном оперативном совещании. При этом по одному из основных показателей – частотой расхождения диагнозов, поставленных в поликлинике и больнице, хуже всего обстоит ситуация среди взрослых медучреждений  – в поликлинике Белокатайской ЦРБ, среди детских – в Бакалинской ЦРБ.

Источник: ufa.aif.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии объединят 18 больниц и поликлиник
Здравоохранение
В Башкирии объединят 18 больниц и поликлиник
В Башкирии оптимизируют запись на прием к врачам
Здравоохранение
В Башкирии оптимизируют запись на прием к врачам
Минздрав озвучил список лучших и худших поликлиник Башкирии
Здравоохранение
Минздрав озвучил список лучших и худших поликлиник Башкирии
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Здравоохранение
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
Здравоохранение
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
В Башкирии в два раза сократилось строительство объектов здравоохранения и образования
Экономика
В Башкирии в два раза сократилось строительство объектов здравоохранения и образования
В Башкирии в ближайшее время построят 4 детских поликлиники
Здравоохранение
В Башкирии в ближайшее время построят 4 детских поликлиники
Детским поликлиникам Башкирии на развитие выделят 400 млн рублей
Здравоохранение
Детским поликлиникам Башкирии на развитие выделят 400 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: