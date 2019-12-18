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Медикам скорой помощи в Уфе будут выплачивать до 500 тысяч рублей

Добавлено: 18.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Медикам скорой помощи в Уфе будут выплачивать до 500 тысяч рублей

Депутаты уфимского горсовета утвердили порядок предоставления выплат на приобретения жилья для врачей и фельдшеров скорой помощи. Решение вступит в силу со следующего года.


На выплаты смогут рассчитывать медики, устроившиеся на полную ставку в госучреждение после 1 января. При этом у претендентов не должно быть трудовых отношений с госбольницами в период с 1 января года по 31 декабря 2019 года. Чтобы получить полную компенсацию по соглашению, медикам нужно будет отработать пять лет. Сам договор необходимо подписать в течение трех месяцев с момента поступления на работу.

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Врачам полагается выплата в размере пятисот тысяч рублей. Ее распределят на пять лет: за 36-й месяц работы медики получат 100 тысяч рублей, 48-й – 150 и 60-й – 250. Такая же ситуация и с фельдшерами, правда, совокупная выплата им полагается поменьше –350 тысяч рублей: по 100 тысяч за 36-й и 48-й месяцы и 150 – за 60-й.

Если медработник решит уволиться, то договор на получение компенсационной выплаты будет расторгнут.

Источник: www.ufa.kp.ru
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