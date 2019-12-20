В Стерлитамаке появится ПЭТ-КТ центр по диагностике онкозаболеваний

В Стерлитамаке будет создан центр по диагностике онкозаболеваний. Правительство Республики Башкортостан и ООО «ПЭТ–Технолоджи» подписали дополнительное соглашение о реализации инвестпроекта «Создание центра позитронно-эмиссионной томографии с радиохирургией в Республике Башкортостан», сообщает Минздрав Башкирии.





Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) – это обследование с использованием высокоточного оборудования, которое выявляет заболевание онкологического или невралгического характера, исследование внутренних органов человека методом радиоизотопной диагностики. В онкологии ПЭТ используется для диагностики злокачественных новообразований, поиска отдаленных метастаз и осуществления контроля за проводимым лечением.

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Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Открытие центра ПЭТ/КТ–диагностики в городе Стерлитамаке запланировано на четвертый квартал 2020 года. Ежегодно обследование в данном центре будут проходить около трех тысяч жителей республики.Медицинская услуга ПЭТ/КТ–центра в городе Стерлитамаке будет предоставлена в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС.