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В поликлинику и школы города Октябрьского поступило новое стоматологическое оборудование

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Октябрьский
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В поликлинику и школы города Октябрьского поступило новое стоматологическое оборудование

Детское отделение ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» и несколько школ города оснащены новыми стоматологическими установками.


Преимущества современного оборудования отмечают и врачи, и юные пациенты, и их родители.

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В данной установке кресло пациента стало шире и комфортней, стол врача больше и удобнее, на нем достаточно места для размещения инструментов, панель управления с 8 кнопками. Радует и современный светодиодный сенсорный светильник, который обеспечивает прекрасную освещенность рабочего поля, регулировка яркости проводится бесконтактным способом, что позволяет сохранять чистоту рук врача при проведении лечения.

Заведующая детским отделением Э. Шакирова, рассказывая о преимуществах современного оборудования, отмечает, что его необходимость очень актуальна для города, поскольку каждый день за медицинской помощью обращаются до 30 юных октябрьцев. В первую очередь,  проблемы связаны с неправильным питанием и соблюдением гигиенических процедур детьми и их родителями.

Главный врач ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» Раиф Хазиев проинформировал, что город оснащен семью установками данного типа. Кроме поликлиники, оборудование завезено и установлено в стоматологические кабинеты школ № 8, 20, 22.

В начале следующего года запланировано и поступление нового ортопантомографа – аппарата, позволяющего делать снимку зубов в панораме, взамен отработавшего свой срок в стоматологическом кабинете 25-го микрорайона.

Источник: администрация города Октябрьского
Фото: администрация города Октябрьского
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