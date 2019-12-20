В поликлинику и школы города Октябрьского поступило новое стоматологическое оборудование

Детское отделение ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» и несколько школ города оснащены новыми стоматологическими установками.





Преимущества современного оборудования отмечают и врачи, и юные пациенты, и их родители.





В данной установке кресло пациента стало шире и комфортней, стол врача больше и удобнее, на нем достаточно места для размещения инструментов, панель управления с 8 кнопками. Радует и современный светодиодный сенсорный светильник, который обеспечивает прекрасную освещенность рабочего поля, регулировка яркости проводится бесконтактным способом, что позволяет сохранять чистоту рук врача при проведении лечения.Заведующая детским отделением Э. Шакирова, рассказывая о преимуществах современного оборудования, отмечает, что его необходимость очень актуальна для города, поскольку каждый день за медицинской помощью обращаются до 30 юных октябрьцев. В первую очередь, проблемы связаны с неправильным питанием и соблюдением гигиенических процедур детьми и их родителями.

Главный врач ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» Раиф Хазиев проинформировал, что город оснащен семью установками данного типа. Кроме поликлиники, оборудование завезено и установлено в стоматологические кабинеты школ № 8, 20, 22.



В начале следующего года запланировано и поступление нового ортопантомографа – аппарата, позволяющего делать снимку зубов в панораме, взамен отработавшего свой срок в стоматологическом кабинете 25-го микрорайона.

Источник: администрация города Октябрьского

Фото: администрация города Октябрьского