В поликлинику и школы города Октябрьского поступило новое стоматологическое оборудование
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Детское отделение ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» и несколько школ города оснащены новыми стоматологическими установками.
Преимущества современного оборудования отмечают и врачи, и юные пациенты, и их родители.
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Заведующая детским отделением Э. Шакирова, рассказывая о преимуществах современного оборудования, отмечает, что его необходимость очень актуальна для города, поскольку каждый день за медицинской помощью обращаются до 30 юных октябрьцев. В первую очередь, проблемы связаны с неправильным питанием и соблюдением гигиенических процедур детьми и их родителями.
Главный врач ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника города Октябрьский» Раиф Хазиев проинформировал, что город оснащен семью установками данного типа. Кроме поликлиники, оборудование завезено и установлено в стоматологические кабинеты школ № 8, 20, 22.
В начале следующего года запланировано и поступление нового ортопантомографа – аппарата, позволяющего делать снимку зубов в панораме, взамен отработавшего свой срок в стоматологическом кабинете 25-го микрорайона.
Источник: администрация города Октябрьского
Фото: администрация города Октябрьского
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