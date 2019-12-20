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В Аургазинском районе открылся первый модульный ФАП

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе открылся первый модульный ФАП

В Аургазинском районе торжественно открыли первый модульный фельдшерско-акушерский пункт. 


Возвели его в селе Степановка. ФАП будет обслуживать шесть населенных пунктов: село Степановка и деревни Марьяновка, Александровка, Назмутдиново, Добровольное и Терешковка. Степановский ФАП будет обслуживает 900 человек, из них 127 детей, 273 пенсионера. Радиус обслуживания - 8 км.

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Прежнее здание ФАПа было 1969 года постройки, ветхое, без воды, канализации, на газовом отоплении.

Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием, позволяющими вести прием пациентов фельдшером, акушеркой и выездными бригадами врачей. Здесь есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода – созданы все комфортные условия для обслуживания населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение», раздел «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который направлен на обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения отдаленных территорий в сельской местности.

Строительство и монтаж ФАПа было осуществлено за счет средств республиканского бюджета. Приобретение необходимого медицинского инвентаря, оборудования и мебели   - за счет финансовых средств Толбазинской ЦРБ. 

- Сегодня нас захлестывают самые добрые эмоции, - говорит заведующая ФАП села Степановка Ирина Артемьева. - Это иначе как счастьем не назовешь. В ФАПе по-домашнему тепло, уютно, есть все необходимое. На открытие пригласили жителей. Все в восторге. Будем до конца своей профессиональной деятельности работать в самых лучших условиях, какие только можно пожелать.

Источник: Администрация Аургазинского района РБ
Фото: Администрация Аургазинского района РБ
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