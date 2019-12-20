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В Башкирии доставку пожилых сельчан в больницы включили в перечень срочных социальных услуг

Добавлено: 20.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии доставку пожилых сельчан в больницы включили в перечень срочных социальных услуг

На состоявшемся 19 декабря заседании Государственного Собрания Башкортостана были внесены изменения в Закон РБ «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан».


И теперь благодаря этим изменениям, принятым депутатами во всех трех чтениях, расширяется перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам республики.

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Как сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, одним из главных таких изменений является то, что доставку сельских граждан старше 65 лет в медицинские организации включили в перечень срочных социальных услуг

Первый заместитель министра семьи и труда региона Ольга Кабанова пояснила, что этот законопроект был подготовлен в целях реализации мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», а также в рамках реализации федеральных и региональных законов в сфере социального обслуживания граждан.

Замминистра рассказала, что в августе текущего года в рамках реализации нацпроекта «Демография» Министерство семьи и труда республики закупило 22 автомобиля для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в больницы и другие медицинские организации. В связи с приобретением автомобилей в дальнейшем и возникла необходимость дополнить перечень срочных социальных услуг, которые оказываются поставщиками социальных услуг, пунктом «Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Республики Башкортостан».

Также законом расширен перечень лиц, кому социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в стационарной форме социального обслуживания будут оказываться бесплатно. Ольга Кабанова отметила, что ранее эта услугу на бесплатной основе оказывалась лишь несовершеннолетним детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. А теперь, по словам замминистра, в этот перечень включили также женщин, находящихся в кризисной ситуации, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

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Источник: proural.info
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