Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Поликлиники Башкирии оснастили 143 терминалами электронной очереди

Поликлиники Башкирии оснастили 143 терминалами электронной очереди

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Поликлиники Башкирии оснастили 143 терминалами электронной очереди

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 110 медицинских заведений Башкирии получили 143 комплекта оборудования, предназначенного для организации электронной очереди и оптимизации времени обслуживания пациентов.


По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, информационные терминалы оснащены устройствами для считывания электронного полиса ОМС. Они по штрих-коду распознают бумажные медицинские полисы. 

В Зилаирском районе открылся новый ФАП

Читайте также:

В Зилаирском районе открылся новый ФАП
Теперь достаточно сохранить фотографию полиса ОМС на сотовый телефон, чтобы устройство его нашло в системе.

Согласно майским указам Президента России Владимира Путина, в следующем году в республике продолжится дооснащение медицинских учреждений подобными терминалами.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: i-gazeta.com
Фото: mahachkala.bezformata.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В России онкобольные смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС раньше
Здравоохранение
В России онкобольные смогут получать медицинскую помощь по полису ОМС раньше
В Баймакском районе заработал новый ФАП
Здравоохранение
В Баймакском районе заработал новый ФАП
Россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники без полиса
Здравоохранение
Россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники без полиса
"Открытая регистратура" стала доступна в Республиканской детской клинической больнице
Здравоохранение
"Открытая регистратура" стала доступна в Республиканской детской клинической больнице
Шесть районов Башкирии получили передвижные ФАПы для обслуживания малонаселенных деревень
Здравоохранение
Шесть районов Башкирии получили передвижные ФАПы для обслуживания малонаселенных деревень
В Башкирии 380 медицинских пунктов подлежат обновлению
Здравоохранение
В Башкирии 380 медицинских пунктов подлежат обновлению
В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
Здравоохранение
В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
Здравоохранение
Замена страховых полисов обязательного медицинского страхования: нужно ли?
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: