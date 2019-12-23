Поликлиники Башкирии оснастили 143 терминалами электронной очереди

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 110 медицинских заведений Башкирии получили 143 комплекта оборудования, предназначенного для организации электронной очереди и оптимизации времени обслуживания пациентов.





По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, информационные терминалы оснащены устройствами для считывания электронного полиса ОМС. Они по штрих-коду распознают бумажные медицинские полисы.

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Теперь достаточно сохранить фотографию полиса ОМС на сотовый телефон, чтобы устройство его нашло в системе.Согласно майским указам Президента России Владимира Путина, в следующем году в республике продолжится дооснащение медицинских учреждений подобными терминалами.





Фото: mahachkala.bezformata.com