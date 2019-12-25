В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока

На днях состоялось торжественное открытие хирургического отделения и операционного блока Кармаскалинской центральной районной больницы после капитального ремонта.



Источник: администрация Кармаскалинского района

Фото: администрация Кармаскалинского района

Капитальный ремонт здесь не проводился с момента постройки здания – с 1974 года, а в 2019 году из республиканского бюджета были выделены средства на проведение капитального ремонта помещений. В отделении полностью проведена замена систем водоснабжения и канализации с установкой сантехники, электросистем с заменой светильников и электроприборов. Также, на более современные, заменены оконные и дверные блоки, покрытия полов теперь соответствуют пожарной безопасности. В соответствие требованиям СанПиН и целях создания комфортной среды для пациентов и сотрудников в отделении проведена частичная перепланировка помещений.Пациенты хирургического отделения отныне будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и светлых помещениях!