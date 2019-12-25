В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока
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На днях состоялось торжественное открытие хирургического отделения и операционного блока Кармаскалинской центральной районной больницы после капитального ремонта.
Пациенты хирургического отделения отныне будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и светлых помещениях!
Источник: администрация Кармаскалинского района
Фото: администрация Кармаскалинского района
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