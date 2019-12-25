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В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе состоялось открытие хирургического отделения и операционного блока

На днях состоялось торжественное открытие хирургического отделения и операционного блока Кармаскалинской центральной районной больницы после капитального ремонта.

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Капитальный ремонт здесь не проводился с момента постройки здания – с 1974 года, а в 2019 году из республиканского бюджета были выделены средства на проведение капитального ремонта помещений. В отделении полностью проведена замена систем водоснабжения и канализации с установкой сантехники, электросистем с заменой светильников и электроприборов. Также, на более современные, заменены оконные и дверные блоки, покрытия полов теперь соответствуют пожарной безопасности. В соответствие требованиям СанПиН и целях создания комфортной среды для пациентов и сотрудников в отделении проведена частичная перепланировка помещений.

Пациенты хирургического отделения отныне будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и светлых помещениях!

Источник: администрация Кармаскалинского района
Фото: администрация Кармаскалинского района
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