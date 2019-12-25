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В Аскинском районе открылся модульный ФАП в деревне Уршады

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе открылся модульный ФАП в деревне Уршады

В деревне Уршады Аскинского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Этого события давно ждали около 300 человек, живущих здесь и в селе Дульцевка, в том числе 40 детей.


Типовое здание модульного ФАПа состоит из сборно-разборных блок-контейнеров. Конструкция хорошо держит тепло. Соблюдены нормы обслуживания маломобильных пациентов. Проведено благоустройство территории.

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В модульном ФАПе можно получить медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих всем стандартам. Помимо кабинета фельдшера, здесь также имеются процедурный, детский, смотровой кабинеты, санитарно-бытовые комнаты. Современное здание ФАПа оснащено всей необходимой для работы медицинской мебелью и оборудованием.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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