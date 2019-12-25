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В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Сибай
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В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс

Сегодня, 25 декабря, в целях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в селе Туяляс открылся новый модульный фельдшерско- акушерский пункт (ФАП).


Более тысячи жителей села ждали давно открытия нового ФАПа. Сейчас они обрели возможность получать доврачебную первичную медико-санитарную помощь на месте. И это очень важно для них, так как село находится в 20 км от города Сибая.

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Квалифицированная медицинская помощь будет оказываться в комфортных и современных условиях. В ФАПе предусмотрены газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, система вентиляции. В пункте расположены процедурный, прививочный кабинеты, смотровая, стерилизационная, комнаты ожидания, приема пациентов, санузел. Кабинеты просторные, оснащены современным оборудованием. Созданы все условия для работы медицинских работников и обслуживания сельчан.

Обслуживать пациентов будет фельдшер, который принимает участие в проекте «Земский фельдшер».

Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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