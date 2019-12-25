В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс
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Сегодня, 25 декабря, в целях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в селе Туяляс открылся новый модульный фельдшерско- акушерский пункт (ФАП).
Более тысячи жителей села ждали давно открытия нового ФАПа. Сейчас они обрели возможность получать доврачебную первичную медико-санитарную помощь на месте. И это очень важно для них, так как село находится в 20 км от города Сибая.
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Обслуживать пациентов будет фельдшер, который принимает участие в проекте «Земский фельдшер».
Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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