В Сибае открылся модульный ФАП в селе Туяляс

Сегодня, 25 декабря, в целях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в селе Туяляс открылся новый модульный фельдшерско- акушерский пункт (ФАП).





Более тысячи жителей села ждали давно открытия нового ФАПа. Сейчас они обрели возможность получать доврачебную первичную медико-санитарную помощь на месте. И это очень важно для них, так как село находится в 20 км от города Сибая.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан

Фото: Минздрав Республики Башкортостан

Квалифицированная медицинская помощь будет оказываться в комфортных и современных условиях. В ФАПе предусмотрены газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, система вентиляции. В пункте расположены процедурный, прививочный кабинеты, смотровая, стерилизационная, комнаты ожидания, приема пациентов, санузел. Кабинеты просторные, оснащены современным оборудованием. Созданы все условия для работы медицинских работников и обслуживания сельчан.Обслуживать пациентов будет фельдшер, который принимает участие в проекте «Земский фельдшер».