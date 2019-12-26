В Башкирии в начале 2020 года откроется отремонтированный хирургический корпус РДКБ

Главный врач республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин рассказал, что после капитального ремонта лечение маленьких пациентов, которых доставляют в РДКБ со всей Башкирии, будет проходить в комфортных и современных условиях.





Республиканская детская клиническая больница в Уфе - это самый крупный в регионе медицинский центр, ежегодно оказывающий высококвалифицированную помощь детям всей республики. В центре столицы Башкортостана расположились восемь корпусов, оснащённых современным диагностическим оборудованием. Здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по нейрохирургии, неонатологии, онкогематологии, оториноларингологии, педиатрии, травматологии, ортопедии, трансплантации, урологии, челюстно-лицевой хирургии.

- Теперь в этом корпусе все отвечает современным требованиям, - говорит главный врач клиники Рустэм Ахметшин. Капитальный ремонт – это дело не одного дня, я искренне благодарен и пациентам, и всем своим коллегам, что проявили терпение. Мы старались, чтобы в это время все экстренные больные получали помощь своевременно и в полном объеме.

- Тем более, все, что касается учреждений, где лечат детей, попадает под особый контроль - подчеркнул главный врач Ахметшин. - Мы практически под «микроскопом» всех надзорных органов. За этот только год, к примеру, в клинике было 28 проверок. И это для нас нормальный режим работы. Все замечания к учреждению здравоохранения устраняются.

- Да, будут комфортные палаты, постепенно обновим всю мебель, - говорит Рустэм Закиевич. - Раньше у нас на все отделение был один санузел на этаже, а теперь в каждой палате.





Ежегодно госпитализируется около 20 тысяч детей, выполняются более шести тысяч операций, в том числе, успешно лечатся тяжелые формы сколиоза, вся патология периода новорождённых, врожденные пороки челюстно-лицевой области, внутричерепные кровоизлияния у новорожденных, болезни центральной нервной системы.В начале 2020 года после капитального ремонта откроет двери обновленный хирургический корпус.Хирургический корпус, который был построен еще в 1972 году, действительно требовал качественного апгрейда. По многим позициям шло отставание от требований, предъявляемых к современной медицине.Зато после ввода в эксплуатацию хирургического корпуса Башкортостан может смело демонстрировать коллегам из других регионов условия клиники, где успешно проводятся самые сложные операции.9000 квадратных метра корпуса, шесть этажей – утепленный фасад, двойные стеклопакеты, каждая палата с собственным санузлом и раковиной, но это только внешняя часть ремонта.

Но главное, что во время ремонта проведена большая работа по замене всей системы электрификации, вентиляции, а в операционных установлены консоли для подключения лечебного газоснабжения, оборудованы камеры, через которые можно наблюдать за ходом операции. Подается чистый воздух, который проходит специальную фильтрацию.

- В год мы принимаем более 20000 детей, - рассказывает главный врач. - Проводим операции разного уровня сложности. По 5-6 тысяч операций в год. И нашим медикам, и пациентам нужны хорошие условия для этого. Чтобы качество лечения было максимально высоким.



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Фото: Башинформ, РДКБ

Для справки, республиканская детская клиническая больница является ведущим лечебно-профилактическим учреждением РБ по оказанию высококвалифицированной специализированной стационарной и консультативной медицинской помощи детям.