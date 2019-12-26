В Гафурийском районе открылся новый модульный ФАП в селе Баимбетово
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Сегодня, 26 декабря, в селе Баимбетово Гафурийского района открыли новый модульный фельдшерско-акушерского пункт (ФАП).
Численность обслуживаемого населения составляет 172 человека, из них 70 детей.
Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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