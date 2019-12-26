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В Гафурийском районе открылся новый модульный ФАП в селе Баимбетово

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе открылся новый модульный ФАП в селе Баимбетово

Сегодня, 26 декабря, в селе Баимбетово Гафурийского района открыли новый модульный фельдшерско-акушерского пункт (ФАП).

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Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием. Это позволит повысить доступность и качество оказания первичной медицинской помощи сельским жителям. С сегодняшнего дня медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия будут проводить в комфортных условиях. Кроме того, в ФАПе отведено специальное помещение для хранения лекарственных средств. Помещение приспособлено также для обслуживания маломобильных граждан.

Численность обслуживаемого населения составляет 172 человека, из них 70 детей.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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