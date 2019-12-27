В Башкирии больницы пополнились еще 37 новыми машинами скорой помощи

Сегодня, 27 декабря, автопарк скорой помощи республики увеличился на 37 специальных машин. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ключи от медицинского транспорта главным врачам клиник и больниц.







Официальная церемония состоялась на территории Республиканской клинической больницы. По словам руководителя регионального Минздрава Максима Забелина, за 1,5 года число карет скорой помощи увеличился на 200 автомобилей.

—5 машин класса С – это реанимобили, которые оснащены всем необходимым оборудованием для оказания реанимационной помощи. Они также будут использоваться для перевозки тяжелобольных в республиканские клиники. На сегодняшний день более 190 автомобилей скорой помощи имеют срок эксплуатации более 5 лет. Эта цифра сокращается, потому что мы активно обновляем автопарк, время доезда в 20 минут до пациента в экстренных случаях у нас соблюдается в 98% от всех вызовов, — рассказал Максим Забелин.

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Фото: Башинформ