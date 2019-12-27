В больницу села Аскино поступил комплекс для проведения исследований молочных желез

В Аскинскую больницу поступил стационарный цифровой маммографический комплекс. Он предназначен для проведения исследований молочных желез.





- Новый комплекс позволит сделать обследование молочных желез более доступным для жительниц района, - говорит главный врач больницы Артур Галиуллин - Как и во всех цифровых аппаратах, качество картинки значительно улучшается: ее можно увеличить, уменьшить, посмотреть в разных плоскостях, отрегулировать четкость и контрастность. Это позволяет выявить даже незначительные изменения в структуре ткани молочных желез.

Источник: Минздрав Республики Башкортостан

Фото: Минздрав Республики Башкортостан

Высокотехнологичный комплекс нового поколения позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивает отличное качество рентгеновского изображения молочной железы. Новый аппарат дает возможность при необходимости записывать результат исследования на диск и флешку или хранить его в памяти компьютера столько, сколько нужно.По состоянию на 27 декабря на новом оборудовании обследование прошли более 70 женщинам.