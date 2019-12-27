В больницу села Аскино поступил комплекс для проведения исследований молочных желез
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В Аскинскую больницу поступил стационарный цифровой маммографический комплекс. Он предназначен для проведения исследований молочных желез.
- Новый комплекс позволит сделать обследование молочных желез более доступным для жительниц района, - говорит главный врач больницы Артур Галиуллин - Как и во всех цифровых аппаратах, качество картинки значительно улучшается: ее можно увеличить, уменьшить, посмотреть в разных плоскостях, отрегулировать четкость и контрастность. Это позволяет выявить даже незначительные изменения в структуре ткани молочных желез.
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По состоянию на 27 декабря на новом оборудовании обследование прошли более 70 женщинам.
Источник: Минздрав Республики Башкортостан
Фото: Минздрав Республики Башкортостан
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