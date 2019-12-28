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В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ

Добавлено: 28.12.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Туймазинский район
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В начале 2020 года своих первых пациентов примет новая детская поликлиника Туймазинской ЦРБ

10 января первых пациентов примет детская поликлиника Туймазинской центральной районной больницы. Новое трёхэтажное здание площадью более 5,5 тысячи кв. м рассчитано на 300 посещений в смену. Общая стоимость строительства составила 336 млн рублей.


Радий Хабиров осмотрел врачебные и процедурные кабинеты, поинтересовался, как будет организована маршрутизация пациентов.

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На встрече с молодыми специалистами и медицинским персоналом Глава региона отметил, что республика продолжит укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения, поддерживать врачей и выпускников медвузов, которые хотят работать в Башкортостане, в том числе в части повышения квалификации. С руководством ЦРБ Радий Хабиров обсудил планы по строительству хирургического корпуса и капитального ремонта взрослой поликлиники.

После посещения больницы руководитель региона пообщался с жителями города, которые подняли актуальные для них вопросы социальной сферы.

Источник: glavarb.ru
Фото: glavarb.ru
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