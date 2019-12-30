В Башкирии в 2020 году появятся еще 8 вертолетных площадок санитарной авиации

В Башкирии во второй половине 2020 года должны появиться еще восемь вертолетных площадок санитарной авиации, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве республики глава минздрава Максим Забелин.





Он сообщил, что в текущем году Корпорация развития республики сдала одну такую площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра. Новые площадки должны появиться к июлю в Нефтекамске, Аскино, Баймаке (Сибае), Месягутово, Стерлитамаке, Белорецке и Уфе.

Доставка пациентов вертолетом в Уфу позволит существенно сэкономить время: так, из Стерлитамака перелет займет 40 минут, из Сибая и Баймака — один час 40 минут. Доставка на автомобиле из этих городов заняла бы от 1 ч 20 мин до 6,5 ч.