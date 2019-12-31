В Салаватском районе открылся новый модульный ФАП

В преддверии Нового года в Салаватском районе открывается второй новый модульный ФАП. Фельдшерско-акушерские пункты открываются в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Владимиром Путиным.





Теперь деревня Баш-Ильчикеево с населением более 320 человек (из них 43 – дети) будет обслуживаться современным ФАПом.

Источник: администрация Салаватского района

Фото: администрация Салаватского района

Напомним, модульный ФАП, открытый в этом году в селе Терменево, будет обслуживать и население д.Свобода. Общее количество человек в указанных населенных пунктах более одной тысячи, из них сто семьдесят детей.По словам специалистов, модульные ФАПы выполнены по типовым проектам. Здания такого рода возводятся за три-четыре месяца. При этом они соответствуют всем современным нормам и требованиям. В них проведены холодная и горячая вода, система вентиляции и электроотопление. При оснащении медоборудованием опирались на стандарты оснащения. Кроме самого фельдшера пациентов здесь могут принимать и выездные бригады врачей центральной районной больницы.Помимо фельдшерского кабинета здесь разместились процедурная, места для ожидания, хозблок и санузел. Одним словом, предусмотрено всё для обслуживания пациентов, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.