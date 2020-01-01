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Врачи рассказали о едином симптоме для всех видов онкологии

Добавлено: 01.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Врачи рассказали о едином симптоме для всех видов онкологии

Хроническая усталость является симптомом почти всех онкологических заболеваний. Постоянное утомление может стать причиной для обращения к врачу.


«Речь идет о хронической усталости, которая не отступает, даже если вы много спите и вволю отдыхаете», — пишет «Царьград» со ссылкой на врача-онколога. Постоянное утомление может стать тревожным симптомом, если любая физическая нагрузка дается очень тяжело, а потеря энергии в течение дня происходит очень резко.

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Также не стоит забывать про другой симптом онкологического заболевания — резкая потеря веса. При наличии этих тревожных признаков нужно обратиться к врачу и сдать анализы, пишет издание.

Ранее специалисты уже называли симптомы рака, которым люди годами не придают значения. Признаком онкологического заболевания, в том числе, могут быть пигментные пятна, рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева.

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Источник: ura.news
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