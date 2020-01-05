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В Уфе начала работать скорая ветеринарная помощь

Добавлено: 05.01.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе начала работать скорая ветеринарная помощь

Раньше пригласить службу помощи питомцам можно было лишь по предварительной записи и только в дневное время.


Сейчас вызвать ветеринаров на дом можно круглосуточно, стоить это будет от 500 до тысячи рублей. Появился и специально оборудованный в этих целях автомобиль.

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Если раньше врачи пользовались обычными переносками, то теперь зверушек помещают в стерильные боксы, где создан специальный микроклимат. Также благодаря этому ветврачи смогут выезжать в районы, чтобы осматривать животных и производить вакцинацию. Прививки от особо опасных заболеваний делают бесплатно.

Алия Гайсина, заместитель начальника Уфимской городской ветеринарной станции:
«С 1 января начала функционировать круглосуточная служба скорой ветеринарной помощи. По номеру 8 (347) 216-55-33 можно в любое время суток позвонить в наш call-центр. Бригада скорой помощи будет незамедлительно выезжать на помощь».
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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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