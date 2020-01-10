В Бурзянском районе открылись два модульных ФАП

10 января, в Бурзянском районе открылось два модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые отвечают современным требованиям.



Источник: Минздрав Башкирии

Фото: Минздрав Башкирии

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников.Теперь у жителей сел Набиево и Яумбаево появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Прежние здания ФАПов были без воды, канализации, на печном отоплении.В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут обслуживаться около 900 человек, в том числе 268 детей.