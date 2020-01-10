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В Бурзянском районе открылись два модульных ФАП

Добавлено: 10.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе открылись два модульных ФАП

10 января, в Бурзянском районе открылось два модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые отвечают современным требованиям.

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Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников.

Теперь у жителей сел Набиево и Яумбаево появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Прежние здания ФАПов были без воды, канализации, на печном отоплении.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут обслуживаться около 900 человек, в том числе 268 детей.
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Источник: Минздрав Башкирии
Фото: Минздрав Башкирии
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