В Бурзянском районе открылись два модульных ФАП
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10 января, в Бурзянском районе открылось два модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые отвечают современным требованиям.
Теперь у жителей сел Набиево и Яумбаево появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Прежние здания ФАПов были без воды, канализации, на печном отоплении.
В новых фельдшерско-акушерских пунктах будут обслуживаться около 900 человек, в том числе 268 детей.
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Источник: Минздрав Башкирии
Фото: Минздрав Башкирии
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