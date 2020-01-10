В больнице города Туймазы открылась новая детская поликлиника
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Сегодня состоялся официальный ввод в эксплуатацию новой детской поликлиники Туймазинской центральной районной больницы.
Детская поликлиника была построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и уже сегодня приняла своих первых маленьких пациентов.
Новое трёхэтажное здание детской поликлиники площадью более 5,5 тысячи кв. м рассчитано на 300 посещений в смену. Общая стоимость строительства составила 336 млн рублей.
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Источник: Минздрав Башкирии
Фото: Минздрав Башкирии
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