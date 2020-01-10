В больнице города Туймазы открылась новая детская поликлиника

Сегодня состоялся официальный ввод в эксплуатацию новой детской поликлиники Туймазинской центральной районной больницы.



Детская поликлиника была построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и уже сегодня приняла своих первых маленьких пациентов.







Новое трёхэтажное здание детской поликлиники площадью более 5,5 тысячи кв. м рассчитано на 300 посещений в смену. Общая стоимость строительства составила 336 млн рублей.

Источник: Минздрав Башкирии

Фото: Минздрав Башкирии

Почетные гости пожелали коллективу детской поликлиники успехов в работе и высокого профессионализма при оказании специализированной медицинской помощи пациентам, а детям и их родителям - обращаться в поликлинику больше с профилактической целью, чем в связи с заболеваниями.В продолжение праздника глава администрации района вручил ключи от двух служебных квартир двум молодым семьям медицинских работников.