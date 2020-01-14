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В Башкирии стал известен график выезда мобильных бригад ведущих врачей с января по март 2020 года

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии стал известен график выезда мобильных бригад ведущих врачей с января по март 2020 года

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, выездные бригады будут оказывать коллегам организационно-методическую и консультационную помощь.

В этом году медики будут работать по следующему графику: с 13 по 17 января в Октябрьском, с 19 по 25 января в Сибае, с 27 по 31 января в Салавате, с 3 по 7 февраля в Стерлитамаке, с 10 по 14 февраля в Нефтекамске, с 17 по 21 февраля в Агидели, с 23 по 29 февраля в Туймазинском, с 1 по 7 марта в Учалинском, с 9 по 13 марта в Янаульском, с 16 по 20 марта в Давлекановском, с 23 по 27 марта в Благовещенском районах.

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— В состав бригад включены: нейрохирург, акушер-гинеколог, уролог, колопроктолог, гинеколог-репродуктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, оториноларинголог, а также взрослые и детские кардиолог, невролог, эндокринолог и офтальмолог, — уточнили в минздраве республики. — В работе врачебных бригад впервые принимают участие специалисты клинического госпиталя «Мать и дитя».
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Источник: proural.info
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