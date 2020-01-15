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В Башкирии инвалидность чаще всего получают из-за онкологии

Добавлено: 15.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии инвалидность чаще всего получают из-за онкологии

Самая частая причина установления степени инвалидности у жителей Башкирии – рак. Такие данные озвучила на пресс-конференции 15 января в  ИА «Башинформ» руководитель – главный эксперт Медико-социальной экспертизы РБ Елена Сафронова.

По ее данным, в 2019 году было выдано на экспертизу в бюро МСЭ 20332 направлений, степень получили 17240 человек. При повторном освидетельствовании у 8,2% взрослых инвалидов и 6% детей после реабилитации инвалидность сняли. Прием в бюро МСЭ осуществляется в течение месяца после выдачи направлений. При ампутациях или потребности в паллиативной помощи – в трехдневный срок. Обжаловать заключения можно в течение месяца в вышестоящем бюро (главном бюро МСЭ или федереральном). Нетранспортабельных инвалидов по заблаговременной заявке могут освидетельствовать на дому или в стационаре по месту жительства.

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«Самая частая причина установления степени инвалидности – диагностирование злокачественных опухолей. Такая картина наблюдается второй год подряд не только у нас, а в целом по стране. На втором месте болезни системы кровообращения, на третьем – болезни нервной системы и костно-мышечной системы. Повреждения в результате ДТП или несчастных случаев в число массовых причин не входят», - сказала Елена Васильевна.
Отметим, что в 2019 году, первую группу получили 19% инвалидов, вторую – 35%, третью – 46%. Число инвалидов на 10 тыс населения выросло с 54 до 57 человек.

Источник: ufa.aif.ru
Фото: интернет
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