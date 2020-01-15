В Башкирии инвалидность чаще всего получают из-за онкологии
Самая частая причина установления степени инвалидности у жителей Башкирии – рак. Такие данные озвучила на пресс-конференции 15 января в ИА «Башинформ» руководитель – главный эксперт Медико-социальной экспертизы РБ Елена Сафронова.
По ее данным, в 2019 году было выдано на экспертизу в бюро МСЭ 20332 направлений, степень получили 17240 человек. При повторном освидетельствовании у 8,2% взрослых инвалидов и 6% детей после реабилитации инвалидность сняли. Прием в бюро МСЭ осуществляется в течение месяца после выдачи направлений. При ампутациях или потребности в паллиативной помощи – в трехдневный срок. Обжаловать заключения можно в течение месяца в вышестоящем бюро (главном бюро МСЭ или федереральном). Нетранспортабельных инвалидов по заблаговременной заявке могут освидетельствовать на дому или в стационаре по месту жительства.
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