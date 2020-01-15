Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии на 4,3 процента увеличился оклад главврачей

В Башкирии на 4,3 процента увеличился оклад главврачей

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии на 4,3 процента увеличился оклад главврачей

Для главврачей Башкирии Минздрав республики увеличил минимальный оклад на 4,3 процента. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из приказа министерства от 21 ноября 2019 года следует, что минимальный оклад повышен с 26,08 до 27,21 тысячи рублей. Также была увеличена базовая единица должностного оклада на 4 процента, что составило рост с 3,95 до 4,12 тысячи рублей.

В Башкирии инвалидность чаще всего получают из-за онкологии

Читайте также:

В Башкирии инвалидность чаще всего получают из-за онкологии
Отмечается, что зарплата руководителей государственных медучреждений рассчитывается исходя из умножения суммы минимального оклада на коэффициент сложности труда, а последний состоит из прибавления коэффициентов масштаба управления, значимости учреждения и некоторых особенностей деятельности врачей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ
ЖКХ
В Башкирии увеличатся тарифы на некоторые услуги ЖКХ
МРОТ в России может составить 12 130 рублей
Экономика
МРОТ в России может составить 12 130 рублей
Стал известен размер заработной платы космонавтов в России
Это интересно
Стал известен размер заработной платы космонавтов в России
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Экономика
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
Экономика
В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей
Экономика
Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей
В Башкирии уточнен порядок расчета зарплаты педагогов
Общество / Образование
В Башкирии уточнен порядок расчета зарплаты педагогов
В ноябре россияне тратили в магазинах 581 рубль
Экономика
В ноябре россияне тратили в магазинах 581 рубль
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: