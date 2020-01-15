В Башкирии на 4,3 процента увеличился оклад главврачей

Для главврачей Башкирии Минздрав республики увеличил минимальный оклад на 4,3 процента. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.







Из приказа министерства от 21 ноября 2019 года следует, что минимальный оклад повышен с 26,08 до 27,21 тысячи рублей. Также была увеличена базовая единица должностного оклада на 4 процента, что составило рост с 3,95 до 4,12 тысячи рублей.



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Отмечается, что зарплата руководителей государственных медучреждений рассчитывается исходя из умножения суммы минимального оклада на коэффициент сложности труда, а последний состоит из прибавления коэффициентов масштаба управления, значимости учреждения и некоторых особенностей деятельности врачей.