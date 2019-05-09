Клещи и меры предосторожности
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С таянием снега и появлением первых подснежников люди стараются чаще бывать на природе. Как раз в этот период начинают свою активную жизнь клещи.
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Вероятность заражения сохраняется весь период активности клещей (май–сентябрь). В последние годы клещевой энцефалит из болезни людей профессионально связанных с лесом стал болезнью и городских жителей. Это связано со значительно увеличением контакта населения с клещами при посещении леса для отдыха, а также для сбора грибов и ягод. Ежегодно от клещевого энцефалита умирают 2 процента заболевших и свыше 40 процентов теряют трудоспособность. Собираясь в лес, следует принять меры предосторожности. Подберите соответствующую одежду, обувь, головной убор, предохраняющие от заползания клещей. Методом защиты является пропитка одежды репелентами (Дэта, Редент, Рефтамид и др.). После выхода из леса обязательно осмотрите себя. Если клещ все — таки присосался, его немедленно надо удалить. Смажьте его растительным маслом или вазелином и плотно заклейте лейкопластырем, чтобы он не мог дышать. Не раньше, чем через 30‑40 минут он начнет задыхаться и выползать. Пальцами, обернутыми тканью, осторожно, раскачивая и поворачивая его против часовой стрелки, удалите клеща. Место укуса смажьте йодом, руки вымойте с мылом. Не удаляйте клеща незащищенными руками, не пытайтесь давить его, это может привести к заражению энцефалитом через мельчайшие ссадины на коже. Если сами удалить клеща не можете, обратитесь в медицинское учреждение. Эти правила выполняйте и при удалении паразита с домашних животных. Удаленного клеща сохраните в плотно закрытом флаконе с крышкой для определения его инфицированности (клещ должен быть целым, не раздавленным) и доставьте в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», по адресу: г. Бирск, ул. Калинина,18. График работы: прием клещей с 9 ч. 00 мин. — 16 ч. 00 мин. ежедневно, перерыв на обед с 13 ч. 00 мин — 14 ч. 00 мин., воскресенье — выходной. Анализ клеща на инфицированность клещевым энцефалитом платный.
Бесплатно иммунопрофилактика против клещевого энцефалита проводится всем лицам при выявлении инфицированности клеща, а также детям до 14 лет независимо от результата исследования в течение 72 часов с момента укуса клеща.
Лица, у которых был обнаружен присосавшийся клещ, должны находиться под наблюдением медицинских работников в течение трех недель, которое включает в себя измерение температуры, контроль самочувствия. При любом недомогании в этот период необходимо срочно обратиться к врачу.
В целях профилактики ежегодно прививаются профессонально угрожаемый контингент (работники лесного хозяйства, пчеловоды, геологи и другие). В результате регулярно проводимой иммунизации и своевременности обращения пострадавших от укусов клещами заболевания клещевого энцефалита в последние годы среди населения г. Бирска и Бирского района не регистрируются.
Важное значение в профилактике клещевого энцефалита занимает проведение противоклещевых акарицидных обработок территорий парков, скверов, мест массового отдыха.
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