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Минздрав Башкирии: зарплата врачей скорой помощи составила в среднем 75 тысяч рублей

Добавлено: 17.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав Башкирии: зарплата врачей скорой помощи составила в среднем 75 тысяч рублей

В Башкирии средняя зарплата врачей скорой медицинской помощи в целом за 2019 год превысила 74,9 тысячи рублей, сообщил на «Здравчасе» в республиканском правительстве Максим Забелин.

Зарплата среднего медперсонала, работающих на «скорых», в январе-декабре прошлого года составила в среднем 43,1 тысячи рублей. Младшего медперсонала — около 33,9 тысячи рублей.

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«В 2019 году доля своевременного прибытия на экстренные выезды по Башкирии составила 98,7 процента», — подчеркнул глава республиканского Минздрава.
На данный момент служба скорой медицинской помощи в регионе представлена 59 станциями и отделениями. Из них в Уфе и Стерлитамаке насчитывается по одной станции скорой медпомощи, состоящих из 74 и 23 круглосуточных бригад, соответственно. В 57 районах и городах Башкирии работают отделения скорой медицинской помощи, с разным количеством дежурных бригад, в зависимости от муниципалитета.

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Источник: www.bashinform.ru
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