В Минздраве Башкирии рассказали, сколько и каких врачей не хватает в республике

Для того, чтобы привлечь медицинских работников в систему здравоохранения Башкортостана, был разработан региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».







Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», утверждённого майским указом Владимира Путина.



О необходимости привлечения врачей в республику также заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем совещании в Правительстве РБ.

— Привлечение врачей – важнейшая задача для Башкирии,— подчеркнул руководитель региона.









В целом, по республике отмечается постепенное снижение актуальной потребности в медицинских работниках с учетом объемов медицинской помощи.Положительный баланс с 1 января по 31 декабря 2019 года составил 353 врача, - отметил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Наибольшую потребность медицинские учреждения Минздрава РБ испытывают во врачах-терапевтах, педиатрах, анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах, неврологах, врачах скорой медицинской помощи, психиатрах и хирургах.



По информации Минздрав РБ, одним из основных способов закрепления специалистов в медицинских организациях, особенно в сельских территориях, является предоставление жилья. Всего за 2019 год 236 врачей были обеспечены жилыми помещениями, в том числе 79 врачам арендовано жилье за счет медицинских организаций, 97 врачам предоставлено служебное жилье, 35 – квартиры по социальному найму и 25 – выделены места в общежитии.





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