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Радий Хабиров вручил награды медикам, которые спасли раненную в живот беременную женщину

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Радий Хабиров вручил награды медикам, которые спасли раненную в живот беременную женщину

Сегодня, 23 февраля, в рамках видеоселекторного совещания «Час здравоохранения» под председательством министра Максима Забелина состоялось награждение бригады врачей. Глава Башкирии лично вручил почетным грамоты врачам, которые спасли от гибели беременную женщину и ее малыша. Инцидент произошел во время новогодних каникул. Сейчас оба чувствуют себя прекрасно. К наградам были представлены: хирург Алексей Широбоков, акушеры-гинекологи Альберт и Диана Савины, анестезиологи Владислав Романов и Евгений Кукушкин.

— Все они – молодые специалисты, которые не покинули профессию, не ушли в коммерческую сферу, а трудятся не покладая рук в государственной медицине. Будем и дальше модернизировать наши лечебные учреждения, создавать комфортные условия для работы медиков и их пациентов. В этом году мы запланировали большую работу по обновлению поликлиник и больниц. Постоянно думаем и об улучшении оснащенности стационаров. С тем, чтобы выпускники медицинских вузов приходили в светлые, благоустроенные врачебные кабинеты и ординаторские, оснащенные всем необходимым операционные и родильные залы. Чтобы наши жители получали качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь вовремя. Только так мы сможем сохранить еще больше жизней в нашей республике. А врачам, как говорится, – респект! — написал руководитель региона.


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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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