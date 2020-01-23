В городах Уфа, Стерлитамак и Кигинском районе назначили новых главврачей
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Кадровые перестановки произошли на днях в нескольких больницах Башкирии. Как сообщили в региональном Минздраве, в городах Стерлитамак и Уфа, а также в Кигинском районе назначили новых главврачей.
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Дамир Абдрахимов назначен руководителем Стерлитамакского межрайонного противотуберкулезного диспансера, а городскую инфекционную больницу города Стерлитамака временно возглавит Михаил Кузнецов.
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