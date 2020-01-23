В городах Уфа, Стерлитамак и Кигинском районе назначили новых главврачей

Кадровые перестановки произошли на днях в нескольких больницах Башкирии. Как сообщили в региональном Минздраве, в городах Стерлитамак и Уфа, а также в Кигинском районе назначили новых главврачей.





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