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В городах Уфа, Стерлитамак и Кигинском районе назначили новых главврачей

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В городах Уфа, Стерлитамак и Кигинском районе назначили новых главврачей

Кадровые перестановки произошли на днях в нескольких больницах Башкирии. Как сообщили в региональном Минздраве, в городах Стерлитамак и Уфа, а также в Кигинском районе назначили новых главврачей.

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Так, в Демском районе города Уфы главврачом  городской клинической больницы назначили Фанила Шамигулова. Центральной районной больницей Кигинского района будет заведовать Ирина Аминова. 

Дамир Абдрахимов назначен руководителем Стерлитамакского межрайонного противотуберкулезного диспансера, а городскую инфекционную больницу города Стерлитамака временно возглавит Михаил Кузнецов.  

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