В 4 городах Башкирии откроются онкологические центры

В 2020 году в Башкирии откроют 4 онкоцентра. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.







Как уточнил глава Минздрава РБ, что в регионе работают центры на базе 13-й уфимской больницы, в Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском. Также в г. Стерлитамак в конце I кв. 2020г. планируется открытие химиотерапевтического отделения в ГБ №1. На базе онкологического диспансера будет запущен в работу палатный поликлинический корпус.



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Максим Забелин признал, что на сегодняшний день существует проблема по износу аппаратуры для диагностики онкологии, она составляет около 60-70%. Эта база обновляется, но постепенно. Также республике необходимы компетентные сотрудники их нехватка составляет 120 человек, но в этом году планируется приход 30 специалистов.Измайлов подчеркнул, что на сегодняшний день лидером по диагностике жители Башкирии, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С учетом роста выявления онкологии, лидерами в ближайшем будущем станут эти заболевания. По итогам прошлого года на 1 и 2 стадии рак обнаружен у 56,5% обследованных пациентов.Специалисты выделяют следующие причины, которые приводят к онкозаболеваниям: экология, питание человека, вредные привычки и генетическая предрасположенность.