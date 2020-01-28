В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус

Из Китая прибыли два пассажира, которые при санитарном контроле пожаловались на плохое самочувствие. Пассажиров срочно госпитализировали в больницу № 4 с подозрением на коронавирус. Уже в медицинском учреждении пациенты подверглись более серьёзному осмотру.





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Фото: из открытых источников