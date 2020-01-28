В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус

Из Китая прибыли два пассажира, которые при санитарном контроле пожаловались на плохое самочувствие. Пассажиров срочно госпитализировали в больницу № 4 с подозрением на коронавирус. Уже в медицинском учреждении пациенты подверглись более серьёзному осмотру.
Был проведён полное медицинское обследование пассажиров. Также был собран клинический материал. При специальной экспертизе коронавирус не был выявлен.
Напоминаем, что в связи с эпидемией нового коронавируса в аэропорту Уфы усилен санитарный контроль. Прибывших пассажиров проверяют с помощью тепловизора. Также отменены все вылеты из Уфы в Китай. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram