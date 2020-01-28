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В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус

Добавлено: 28.01.20
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе госпитализировали двух пассажиров с подозрением на коронавирус

Из Китая прибыли два пассажира, которые при санитарном контроле пожаловались на плохое самочувствие. Пассажиров срочно госпитализировали в больницу № 4 с подозрением на коронавирус. Уже в медицинском учреждении пациенты подверглись более серьёзному осмотру.

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Был проведён полное медицинское обследование пассажиров. Также был собран клинический материал. При специальной экспертизе коронавирус не был выявлен.

Напоминаем, что в связи с эпидемией нового коронавируса в аэропорту Уфы усилен санитарный контроль. Прибывших пассажиров проверяют с помощью тепловизора. Также отменены все вылеты из Уфы в Китай.

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Источник: bash.news
Фото: из открытых источников
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