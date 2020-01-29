В Башкирии массово отменяют занятия в школах из-за ОРВИ и гриппа

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом занятия отменили в школах Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского и других районов, а также в городах Салават и Агидель.
Ну, а в Уфе зафиксировано превышение эпидемпорога по ОРВИ на 8%. В столице республики за неделю заболели почти 7 тысяч человек. В основном — это дети до 17 лет. Эпидемиологи предупреждают жителей региона о наступлении сезона гриппа и простуды и напоминают о мерах личной профилактики. А при первых симптомах заболевания — сразу обратиться к врачу. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram