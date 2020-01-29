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В Башкирии массово отменяют занятия в школах из-за ОРВИ и гриппа

Добавлено: 29.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии массово отменяют занятия в школах из-за ОРВИ и гриппа

По данным министерства образования Башкортостана, полностью закрылись 3 учебных заведения и 3 детских сада. Частично -  29 классов.

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Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом занятия отменили в школах Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского и других районов, а также в городах Салават и Агидель.

Ну, а в Уфе зафиксировано превышение эпидемпорога по ОРВИ на 8%. В столице республики за неделю заболели почти 7 тысяч человек. В основном — это дети до 17 лет. Эпидемиологи предупреждают жителей региона о наступлении сезона гриппа и простуды и напоминают о мерах личной профилактики. А при первых симптомах заболевания — сразу обратиться к врачу.

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Источник: gtrk.tv
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